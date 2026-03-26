Денис Клявер заявил о неизбежности воссоединения группы «Чай вдвоём»

Певец Денис Клявер заявил, что воссоединение группы «Чай вдвоём» неизбежно. Об этом артист рассказал корреспонденту Пятого канала на концерте «Звёзды Дорожного радио».

Видео © Пятый канал

«Я думаю, что это когда-то произойдёт, безусловно. Это же неминуемо», — поделился певец.

По словам Клявера, самое главное — песни, которые они исполняли в составе коллектива, до сих пор живы и находят отклик у слушателей. Более того, на композиции выходят талантливые ремиксы. Такая жизнь старых хитов вызывает у артиста приятные чувства.

Коллектив дебютировал на эстраде в 1994 году, а в 2012-м прекратил своё существование. После распада оба музыканта сосредоточились на сольной карьере.

А ранее Денис Клявер рассказал, что инициатором распада группы стал Стас Костюшкин, и это стало для него неожиданностью. Тем не менее коллеги продолжают наблюдать за развитием друг друга. Клявер отметил, что Костюшкин создаёт песни ниже своего уровня.