26 марта, 13:59

В Германии опасаются снижения темпов роста ВВП вдвое из-за конфликта в Иране

Здание Бундестага в Берлине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Власти Германии опасаются, что затягивание войны США и Израиля с Ираном может вдвое замедлить рост экономики страны. Если конфликт продолжится, темпы увеличения ВВП в 2026 году снизятся до 0,5% вместо ранее прогнозируемого 1%, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц ФРГ.

При сохранении высоких цен на нефть и газ в течение нескольких недель экономика Германии вырастет на 0,6–0,7%. В этом случае в 2027 году ВВП увеличится на 1,2%, что на 0,1% ниже текущего официального прогноза (1,3%). В правительстве ФРГ не стали комментировать эти данные.

Германия переживает затяжной экономический кризис, начавшийся еще в период пандемии COVID-19 и усилившийся после прекращения поставок российского газа. В 2025 году стране едва удалось избежать третьей подряд рецессии — рост экономики составил лишь 0,2%.

Захарова: Германия подвела себя к краю пропасти, отказавшись от поставок из РФ
Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что Европа не смогла в полной мере реализовать свой потенциал, особенно на фоне России. По его словам, несмотря на то что ВВП Евросоюза в десять раз превышает российский показатель, Европа не обладает десятикратным превосходством в силе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
