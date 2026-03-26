В Германии опасаются снижения темпов роста ВВП вдвое из-за конфликта в Иране

Власти Германии опасаются, что затягивание войны США и Израиля с Ираном может вдвое замедлить рост экономики страны. Если конфликт продолжится, темпы увеличения ВВП в 2026 году снизятся до 0,5% вместо ранее прогнозируемого 1%, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц ФРГ.

При сохранении высоких цен на нефть и газ в течение нескольких недель экономика Германии вырастет на 0,6–0,7%. В этом случае в 2027 году ВВП увеличится на 1,2%, что на 0,1% ниже текущего официального прогноза (1,3%). В правительстве ФРГ не стали комментировать эти данные.

Германия переживает затяжной экономический кризис, начавшийся еще в период пандемии COVID-19 и усилившийся после прекращения поставок российского газа. В 2025 году стране едва удалось избежать третьей подряд рецессии — рост экономики составил лишь 0,2%.

Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что Европа не смогла в полной мере реализовать свой потенциал, особенно на фоне России. По его словам, несмотря на то что ВВП Евросоюза в десять раз превышает российский показатель, Европа не обладает десятикратным превосходством в силе.