Axios: В США могут запретить делать ставки на военные и политические события

В США набирает обороты скандал вокруг так называемых рынков предсказаний — онлайн-платформ, где пользователи делают ставки на исход общественно значимых событий. Американские конгрессмены подготовили законопроект, который может полностью запретить пари на выборы, решения правительств, военные действия и спортивные события.

Как сообщает портал Axios, поводом для ужесточения регулирования стали случаи, когда анонимные пользователи подозрительно точно угадывали исходы важных событий. Например, в январе на площадке Polymarket неизвестные успешно предсказали операцию США в Венесуэле, что вызвало подозрения в торговле инсайдерской информацией.

«Когда любой может использовать рынки предсказаний для того, чтобы вовремя сделать успешную ставку о принятии законопроекта Конгрессом, о правительственных решениях или о военном ударе, то это создаёт благоприятную почву для коррупции и подрывает общественное доверие», — заявил соавтор законопроекта, сенатор-демократ Джефф Меркли.

Однако представители индустрии выступают против запрета. Элизабет Дайэн из Kalshi отметила, что такие меры лишь приведут к уходу игроков на нерегулируемые зарубежные площадки. На фоне законодательной активности операторы рынков предсказаний пытаются действовать на опережение: руководство Kalshi уже пообещало запретить делать ставки спортсменам и политикам.