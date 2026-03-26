В Пентагоне призвали вернуть США возможность проводить ядерные испытания

Соединённые Штаты должны иметь возможность возобновить проведение ядерных испытаний. Об этом на слушаниях в комитете по делам Вооружённых сил Конгресса США заявил глава Стратегического командования ВС США адмирал Ричард Коррелл.

По его словам, стране необходимо обладать соответствующим потенциалом, чтобы в случае необходимости проводить испытания и таким образом сдерживать другие государства от подобных действий.

Осенью прошлого года президент США Дональд Трамп уже заявлял о намерении Вашингтона возобновить ядерные испытания. В американском правительстве объясняли это решение действиями России и Китая, однако он не приводил конкретных фактов.

В конце февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американскую администрацию теперь интересуют только трёхсторонние ядерные соглашения с участием России и Китая. По его словам, сейчас Пекин отстает от РФ и Штатов по мощи оружия массового поражения, однако он может очень быстро наверстать упущенное.