За нелегальные онлайн-казино хотят штрафовать на миллионы: В Госдуму внесли новую идею

Депутаты от КПРФ предложили ужесточить ответственность за нелегальные азартные игры в интернете. Для организаторов таких площадок хотят ввести отдельное административное наказание — штрафы для юрлиц от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Поправки подготовлены в КоАП. В проекте, который есть в распоряжении Life.ru., предлагается отдельно прописать ответственность за организацию и проведение азартных игр с использованием интернета и средств связи. Исключение сделают только для приема интерактивных ставок легальными букмекерскими конторами и тотализаторами.

Авторы инициативы объясняют, что действующих мер уже недостаточно. В пояснительной записке говорится, что нелегальный сектор в среднем занимает около 40% всего рынка азартных игр, а незаконные площадки активно продвигаются в сети и привлекают новых пользователей, в том числе молодежь.

Отдельно подчеркивается, что доступ к таким ресурсам остается слишком простым, а пользователи нередко оказываются введены в заблуждение относительно законности подобных игр. Именно поэтому для интернет-сегмента предлагают установить повышенную административную ответственность.

В сопроводительных материалах также сказано, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета. Если инициативу поддержат, новые нормы должны вступить в силу со дня официального опубликования.