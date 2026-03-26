26 марта, 15:07

В Смоленской области полицейские изъяли 38 тыс. бутылок поддельной Coca-Cola

Обложка © Telegram / Ирина Волк

Обложка © Telegram / Ирина Волк

В Смоленской области сотрудники полиции изъяли около 38 тысяч бутылок с поддельной Coca-Cola. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Линия по производству контрафактной Coca-Cola в Смоленской области. Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным силовиков, около 20 рабочих без медицинских книжек в антисанитарных условиях производили напитки в две смены. Пластиковую тару изготавливали прямо на заводе, а крышки и этикетки привозили из другого региона.

На этикетках значилось, что Coca-Cola произведена в Грузии, Азербайджане и Белоруссии. Готовая продукция поставлялась в Москву.

Вёз «для себя»: Турист пытался провезти элитное вино на 1,3 млн рублей, но попал на штраф

В прошлом месяце во Владимирской области сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность подпольного цеха по выпуску контрафактного шоколада, организованного в посёлке Нагорном Петушинского района. В нелегальном производстве были заняты четверо мигрантов, работавших без официального оформления. На протяжении двух лет они выпускали фальсификат под известными брендами. Готовая продукция хранилась на складе в Покрове, откуда её отгружали заказчикам.

