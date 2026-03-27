«У детей своих денег нет»: Сенатор объяснил идею штрафов до 3 млн за нелегальные онлайн-казино

В Совфеде прокомментировали инициативу о введении крупных штрафов за организацию нелегальных азартных игр в интернете. Как заявил Life.ru сенатор Айрат Гибатдинов, проблема затрагивает не только взрослых, но и несовершеннолетних, которых такие площадки все чаще втягивают в игру.

По его словам, интернет сам по себе остается полезным инструментом, однако им нередко пользуются и для незаконного заработка. В качестве одного из таких примеров он назвал онлайн-казино, которые, как считает политик, активно работают в сети и пытаются привлекать в том числе подростков.

У детей своих денег нет, поэтому раздобыть их на очередную игру они могут только незаконно. Получается двойная проблема, с которой нужно разбираться. Но не наказывая самих детей, которых мы должны защитить, а наказывая организаторов. Айрат Гибатдинов Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Как напомнил парламентарий, по статистике доля нелегального сектора составляет около 40% всего рынка азартных игр. Он также обратил внимание на то, что подобные ресурсы нередко продвигают себя через рекламу и известных среди молодежи лиц, включая блогеров.

«Эта практика доказывает необходимость усиления контроля за азартными играми в сети ввиду относительной простоты доступа для граждан к данным средствам коммуникации и участившихся случаев введения пользователей в заблуждение относительно законности проведения таких игр и последующих денежных потерь», — комментирует наш собеседник.

Подготовленный законопроект предусматривает штрафы для юридических лиц в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей. В КПРФ считают, что такая мера должна усилить контроль за азартными играми в интернете и снизить число случаев, когда пользователей вводят в заблуждение относительно законности подобных площадок.