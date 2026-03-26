Жилой дом и дача загорелись в Можайске после атаки дронов

В Можайском городском округе Подмосковья произошёл пожар в частных домах. Предварительная причина — падение обломков беспилотника. Сигнал о ЧП поступил в оперативную службу «112», сообщил глава округа Денис Мордвинцев.

Последствия атаки ВСУ на Можайск. Фото © Telegram / Глава Можайска | Денис Мордвинцев

На место вызова экстренно выехали расчёты. Ликвидацией огня занимались 18 специалистов, было задействовано 4 единицы техники.

Огонь повредил два строения: частный жилой дом и дачу. В последнем на момент инцидента людей не было. Из жилого строения эвакуировались женщина и двое её внуков — никто не пострадал.

На месте продолжают работу профильные ведомства, включая представителей Следственного комитета. Специалистам предстоит установить точные обстоятельства произошедшего.

Глава округа уже пообщался с пострадавшими семьями и взял ситуацию на контроль. Семьям помогут с временным жильем — его подберут в том же территориальном отделе, чтобы детям не пришлось менять школу. Также будет оформлена полная компенсация за ущерб. Сопровождение семей продлится до полного решения всех вопросов.