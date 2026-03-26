Сектантка из «Царской империи» хотела выкрасть дочь из сада и сбежать в общину
В Петербурге суд принял решение, согласно которому младшая дочь участницы секты «Царская Империя» останется проживать с отцом. Если женщина попытается увезти ребёнка к своим единомышленникам, в отношении неё возбудят уголовное дело о похищении несовершеннолетней.
По данным 78.ru, сейчас сектантка живёт вместе со старшей дочерью. У обеих нет документов и мобильных телефонов. Отец девочек утверждает, что старший ребёнок находится под полным влиянием матери.
Около двух недель назад женщина приходила в детский сад, чтобы забрать младших детей и уехать с ними в религиозную общину. Сотрудники учреждения помешали ей осуществить задуманное. На входе у сектантки потребовали документы, которых у неё не оказалось. К женщине подошла психолог и провела с ней беседу, после чего та ушла ни с чем.
Напомним, 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина Жвалевы пропали 9 февраля. Службы предположили — мать увезла девочек в секту «Царская империя». Позже женщину и обеих дочерей нашли во Владимирской области. Позднее в Московской области задержали члена секты «Царская империя». Оказалось, что мужчина увёз в общину двух сестёр.
