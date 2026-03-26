Начальника тюремной больницы под Ярославлем задержали по подозрению во взятке

В Ярославской области задержали начальника лечебно-исправительной колонии № 9 в Угличе. Его подозревают в коррупционном преступлении.

Как сообщили в региональном управлении ФСИН, речь идет о руководителе учреждения для осужденных, больных туберкулезом. Операцию проводили сотрудники Главного управления собственной безопасности ФСИН, УФСБ по Ярославской области и отдела собственной безопасности регионального УФСИН. Сейчас с задержанным проводят неотложные следственные действия. Другие детали дела пока не раскрываются.

ЛИУ-9 — это лечебно-исправительное учреждение, где содержатся осужденные, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи.

Ранее во Владимирской области начальника колонии задержали за взятку от заключённой. За 150 тысяч рублей он обещал перевести женщину на другой участок работы — с облегчёнными условиями труда.