26 марта, 17:08

Трамп утверждает, что Иран обещал США 8 танкеров с нефтью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Тегеран пообещал Вашингтону передать восемь танкеров с нефтью в качестве жеста доброй воли. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме. По его словам, иранская сторона сообщила, что таким образом демонстрирует серьёзность настроя в контактах.

«Они сказали: чтобы показать вам, что мы настроены серьёзно, мы позволим вам получить восемь судов с нефтью, восемь крупных судов с нефтью. Это было два дня назад», — рассказал Трамп. Он также уточнил, что нефтеналивные суда, предположительно, ходят под флагом Пакистана.

Ранее Life.ru рассказывал, что пауза США в ударах по Ирану снизила фьючерсы на нефть и подняла рынки, воспринявшие заявления президента Штатов Дональда Трампа как сигнал к снижению напряжённости. При этом в Тегеране заявили, что Вашингтон просто отступает.

Александра Мышляева
