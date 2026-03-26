Трамп утверждает, что Иран обещал США 8 танкеров с нефтью

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Тегеран пообещал Вашингтону передать восемь танкеров с нефтью в качестве жеста доброй воли. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме. По его словам, иранская сторона сообщила, что таким образом демонстрирует серьёзность настроя в контактах.

«Они сказали: чтобы показать вам, что мы настроены серьёзно, мы позволим вам получить восемь судов с нефтью, восемь крупных судов с нефтью. Это было два дня назад», — рассказал Трамп. Он также уточнил, что нефтеналивные суда, предположительно, ходят под флагом Пакистана.

При этом в Тегеране заявили, что Вашингтон просто отступает.