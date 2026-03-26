26 марта, 19:33

Девушка из Казани попала в реанимацию после попытки исправить форму губ

Жительница Казани решила исправить контур губ после неудачных инъекций филлеров, но в итоге оказалась на больничной койке с воспалением и открытой раной. Об этом сообщает Baza.

Девушка неоднократно колола филлеры, однако в последний раз материал мигрировал и испортил контур. Она обратилась к хирургу в Санкт-Петербурге для проведения хейлопластики. Сразу после операции у Карины воспалился лимфоузел под челюстью, на следующий день сильно отекла губа, но врач заверил, что это нормальная реакция, и пациентка улетела домой. Уже в Казани состояние резко ухудшилось: швы разошлись, из губы пошёл гной. Местные медики госпитализировали девушку, она лечилась около недели, а после выписки ещё месяц ходила с открытой раной.

Позже ей пришлось обращаться к другому пластическому хирургу, который восстановил губу — остался лишь небольшой шрам. Судиться с предыдущим врачом девушка не решилась, полагая, что это была индивидуальная реакция организма: мазок из раны не выявил инфекции.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело после смерти пациентки частной клиники. Девушке стало плохо после операции по увеличению ягодиц в медицинском центре в Токмаковом переулке. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти ее не удалось.

Александра Мышляева
