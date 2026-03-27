«Я бы не назвала девушкой»: Полина Диброва оценила новый выбор бывшего мужа

Модель и блогер Полина Диброва высказалась об избраннице своего бывшего мужа телеведущего Дмитрия Диброва. На премьере фильма «Королёк моей любви» она рассказала, что давно знакома с Екатериной Гусевой.

«Я бы не назвала девушкой — это женщина. Я с ней знакома давно. Считаю, что она очень достойный человек», — ответила Диброва на вопрос издания Starhit.

Напомним — 66-летний Дмитрий Дибров на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» появился с новой спутницей. Ей оказалась 43-летняя Екатерина Гусева. По профессии она нутрициолог, специалист по здоровому питанию и образу жизни. По слухам, пара знакома уже давно. Гусева регулярно посещала женский клуб, который создала Полина Диброва для жён состоятельных людей.