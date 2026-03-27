Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 02:54

Еврокомиссия работает над отказом от атомной энергетики РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Еврокомиссия работает над предложением о поэтапном отказе от российской атомной энергетики. Об этом сообщили «Известиям» в ЕК.

В Брюсселе уточнили, что работа над этим направлением продолжается. Речь идёт о следующем этапе энергетической политики союза после отказа от российских нефти и газа.

Италия спустя 40 лет решила вернуться к атомной энергетике
Италия спустя 40 лет решила вернуться к атомной энергетике

Ранее сообщалось, что Россия и Китай на данный момент лидируют на глобальном рынке ядерной энергетики. Это достигается развитием энергетической инфраструктры и экспортом технологий в страны с развивающейся экономикой. С 2016 года в мире начали строить 63 атомных электростанции, причём 90% из них — проекты с участием компаний из РФ или КНР.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
