Еврокомиссия работает над отказом от атомной энергетики РФ

Еврокомиссия работает над предложением о поэтапном отказе от российской атомной энергетики. Об этом сообщили «Известиям» в ЕК.

В Брюсселе уточнили, что работа над этим направлением продолжается. Речь идёт о следующем этапе энергетической политики союза после отказа от российских нефти и газа.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай на данный момент лидируют на глобальном рынке ядерной энергетики. Это достигается развитием энергетической инфраструктры и экспортом технологий в страны с развивающейся экономикой. С 2016 года в мире начали строить 63 атомных электростанции, причём 90% из них — проекты с участием компаний из РФ или КНР.