Власти Италии планируют возродить атомную энергетику спустя почти 40 лет после закрытия последнего реактора. Как сообщает Bloomberg, премьер Джорджа Мелони уже консультируется с экспертами и обсуждает планы реанимации технологии. Итальянские чиновники посетили Канаду для изучения разработок и обратились за консультациями к Франции.

Причина — высокие цены на энергоносители, ударившие по экономике. Италия сильно зависит от импорта газа, что делает её уязвимой к колебаниям цен. Ситуация усугубилась из-за конфликта на Ближнем Востоке, парализовавшего поставки и спровоцировавшего рост цен.

Энергокомпании уже создали научно-исследовательскую компанию Nuclitalia. Enel SpA владеет 51%, Ansaldo Energia — 39%, оборонная Leonardo — 10%. Эксперты изучат целесообразность возврата к ядерным реакторам.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался у канцлера Германии Фридриха Мерца, знает ли тот местонахождение источников нефти и газа, которые спасли бы энергетику ФРГ от кризиса. Спецпредставитель президента РФ заявил канцлеру, что Берлин не смог предложить реальной альтернативы прежним поставкам энергоресурсов, и, по его мнению, Германия сама загнала себя в кризис непродуманными решениями.