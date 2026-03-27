«Русский дом» в Праге забросали коктейлями Молотова

В Праге произошло нападение на здание «Русского дома». Злоумышленники бросили в сторону культурного центра коктейли Молотова, целясь в окна библиотеки, сообщает RT.

Последствия нападения на «Русский дом» в Праге. Фото © Telegram / «RT на русском»

По словам руководителя учреждения Игоря Гиренко, было использовано шесть бутылок с зажигательной смесью. Половина из них не взорвалась. Однако часть снарядов всё же попала внутрь помещения.

Глава центра отметил, что сложно представить масштаб разрушений, если бы задуманное преступниками удалось реализовать в полной мере. Время атаки он назвал неслучайным: на ближайшую пятницу было запланировано заключительное мероприятие в рамках Дней русской культуры.

Произошедшее уже получило эмоциональную оценку со стороны руководства площадки. Там подчеркнули, что подобные действия в отношении культуры могут совершать лишь те, кто лишен человечности.

В настоящий момент исполнителей разыскивают чешские правоохранители. В «Русском доме» надеются, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание.

«Русские дома за рубежом» (официально — федеральное государственное бюджетное учреждение «Россотрудничество») — это сеть представительств Российской Федерации, действующих в различных странах мира. Их основная миссия заключается в реализации внешнеполитического курса России через популяризацию российской культуры, поддержку соотечественников, проживающих за границей, а также в содействии развитию международных гуманитарных, научных и образовательных связей. В рамках своей деятельности эти центры организуют выставки, курсы русского языка, методическую поддержку педагогов, культурные и просветительские мероприятия, выступая в роли платформы для гуманитарного взаимодействия между Россией и принимающими государствами.