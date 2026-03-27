ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян к Путину составил 75%

По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян доверяют президенту Владимиру Путину и одобряют его работу. Результаты исследования опубликованы на сайте аналитического центра.

Согласно опросу, 75% респондентов заявили о доверии главе государства, 70,1% — одобряют его деятельность на посту президента. Недоверие выразили 20,1% опрошенных, не одобряют работу Путина — 18,3%.

Деятельность правительства России одобряют 42,6% граждан, не одобряют — 26,3%. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 55% респондентов, не доверяют — 23,7%.

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» проголосовали бы 29,3% опрошенных. Далее следуют ЛДПР (10,7%), «Новые люди» (10,4%), КПРФ (9,7%) и «Справедливая Россия» (5,8%). Ещё 10,6% респондентов выбрали бы непарламентские партии.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 19 по 22 марта 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 1%.

Вместе с тем, по данным ФОМ, работу президента Путина одобряют и доверяют ему 76% опрошенных, деятельность Правительства РФ устраивает 49% респондентов. В то же время 29% оценивают её скорее негативно. При этом о доверии к премьер-министру Мишустину сообщили 54% опрошенных.

41% опрошенных Фондом «Общественное мнение» пойдут голосовать за «Единую Россию», если выборы в Госдуму состоятся в ближайшее время. 10% отдадут предпочтение ЛДПР, 8% — ЛДПР, а за «Новых людей» и «Справедливую Россию» проголосуют 5% и 4% соответственно.

