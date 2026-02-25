ВЦИОМ: 82% россиян доверяют ВС РФ и ценят их успехи в зоне СВО

Россияне уважают собственную армию и ценят заслуги военнослужащих в ходе выполнения задач спецоперации. Об этом говорят данные исследования аналитического центра ВЦИОМ. Опрос проводился 29 января 2026 года, участие в нём приняли 1 600 наших сограждан.

«Россияне доверяют своей армии и высоко оценивают её результаты в ходе СВО. На протяжении последних лет уровень доверия Российской армии держится на стабильно высокой отметке, в январе текущего года он составил 82%», — сказано в тексте.

Ранее российский лётчик Су-34 Максим Криштоп впервые рассказал об изуверских пытках в застенках СБУ. Пилот был взят в плен украинскими военными в марте 2022 года, на Родину он вернулся по обмену в 2023 году. По его словам, больше всего доставалось именно лётчикам и артиллеристам ВС РФ.