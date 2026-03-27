ВЦИОМ: Треть россиян верит в леших, пятая часть — в русалок

Магические практики и вера в сверхъестественные существа прочно укоренились в жизни современного россиян. Почти каждый третий опрошенный допускает реальное существование леших, а каждый пятый — русалок, говорится в исследовании ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).

Эксперты отмечают, что наибольшим доверием у граждан пользуются покровители, способные защитить человека. Две трети участников опроса уверены, что существуют высшие силы или святые, которые оберегают в дороге, в опасной ситуации или во время боевых действий.

Особое место в сознании респондентов занимает вера в экстраординарные человеческие способности. Почти половина граждан полагает, что в мире есть люди, наделенные даром предвидения.

Распространённость магических практик также оказалась высокой. Шестеро из десяти опрошенных посещали священные источники с целебной водой. Каждый второй обращался к астрологам или читал гороскопы, а более трети хотя бы раз в жизни гадали.

Опрос проводился в конце января текущего года. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Лешие — в славянской мифологии духи-хозяева леса. Их представляли как воплощение дикой, нетронутой природы: существа, способные менять рост (становиться выше деревьев или прятаться в траве), издавать звуки без слов, сбивать путников с тропы. В народных поверьях леший не столько однозначно злой, сколько своенравный: он может помочь грибнику, если тот уважает лес, но накажет за шум, свист или брошенный мусор, заставив человека «кружить три круга» на одном месте. С приходом христианства образ лешего часто смешивался с нечистой силой, но сохранил функцию «хозяина» и защитника дикой фауны.

В отличие от западных морских дев, славянские русалки (в разных традициях их также называли «мавками», «купалками» или «берегинями») — это преимущественно духи «нечистых» покойников. Считалось, что ими становятся утонувшие девушки, умершие до свадьбы или некрещеные дети. Обитают они не только в воде, но и в полях, лесах и на деревьях. Согласно легендам, в период «Русальной недели» (перед Троицей) они выходят из водоёмов, раскачиваются на ветвях берез и могут защекотать до смерти случайного прохожего или забрать у него урожай, если не задобрить их ритуальными угощениями.