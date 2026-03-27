Бои на границе Афганистана и Пакистана возобновились после перемирия

После завершения короткого перемирия, приуроченного к исламскому празднику Ураза-Байрам, на границе между Пакистаном и Афганистаном вновь вспыхнули столкновения. По информации от официальных лиц в Кабуле, обстрелы начались практически сразу после истечения срока договорённостей, пишет AP.

Конфликт разгорелся в провинции Кунар. По данным афганской стороны, пакистанские силы выпустили десятки боеприпасов по районам Нараи и Сунаро. В результате ударов погибли двое мирных жителей, ещё восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Военнослужащие Афганистана не остались безучастными и открыли ответный огонь. В ходе перестрелки был убит как минимум один человек. Информации о потерях с противоположной стороны на данный момент не поступало.

До этого стороны объявляли о временной приостановке военной активности. Пакистан первым выступил с инициативой прекратить операцию на время празднования Ид уль-Фитр (Ураза-Байрам). Инициативу поддержали в Афганистане, и режим тишины действовал с полуночи 19 марта до полуночи 24 марта. Однако по окончании этого срока обстановка в приграничных районах вновь перешла в горячую фазу.

Афганско-пакистанский конфликт имеет глубокие исторические корни, главным образом связанные с непризнанием Пакистаном линии Дюранда как официальной границы, что создаёт почву для взаимных обвинений в поддержке вооруженной оппозиции. Ситуация осложняется проблемой с беженцами и разными подходами к борьбе с терроризмом, особенно после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан*», что приводит к периодическим вооруженным столкновениям на границе и торговым блокадам.

