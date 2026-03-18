Кабулов: Россия готова выступить посредником между Пакистаном и Афганистаном

Россия выражает обеспокоенность ростом напряжённости между Пакистаном и Афганистаном, которая несёт в себе угрозу перерастания в широкомасштабный военный конфликт. Москва готова предложить свои посреднические услуги, но только в том случае, если об этом попросят обе стороны. Об этом в интервью газете «Известия» заявил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

По словам дипломата, Россия стремится найти компромисс, который позволил бы прекратить вооружённые столкновения и вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Однако, как подчеркнул Кабулов, Москва не намерена навязывать своё посредничество.

«Пока такого (обращения от обеих сторон. — Прим. Life.ru) нет, поэтому мы и не собираемся себя навязывать», — подчеркнул Кабулов.

При этом спецпредставитель президента РФ отметил, что хотя текущие столкновения носят эпизодический характер, гипотетическая угроза полномасштабной войны сохраняется.

«Эскалация есть, она эпизодическая, возникает по одной или другой причине, (риски. — Прим. Life.ru) полномасштабной войны гипотетически, конечно, сохраняются, но вряд ли (она возможна. — Прим. Life.ru)», — резюмировал дипломат.

Ранее число жертв мощного удара Пакистана по Кабулу резко выросло. По данным афганских властей, в результате атаки погибли уже не менее 400 человек, ещё около 250 получили ранения. Удар был нанесён пакистанскими военными по реабилитационному центру для наркозависимых. Огромное здание, рассчитанное примерно на две тысячи коек, оказалось почти полностью разрушено.