В Кабуле более 250 человек погибли при авиаударах Пакистана

В Кабуле произошла одна из самых кровопролитных атак за последнее время. По данным афганских властей, в результате авиаударов Пакистана погибли более 250 человек, ещё свыше 400 получили ранения. О масштабных потерях сообщил афганский портал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Удары были нанесены вечером 16 марта. Очевидцы сообщали о мощных взрывах и стрельбе в разных районах столицы Афганистана. На улицах началась паника, а в больницы стали массово доставлять пострадавших.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что одной из целей атаки стал реабилитационный центр в Кабуле. По его словам, среди погибших и раненых есть мирные жители.

Афганские власти подчеркнули, что произошедшее не останется без ответа. Ситуация вокруг инцидента продолжает стремительно обостряться.

Напомним, регион в последние недели и без того находится на грани масштабной дестабилизации.