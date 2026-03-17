17 марта, 00:15

В Кабуле более 250 человек погибли при авиаударах Пакистана

В Кабуле произошла одна из самых кровопролитных атак за последнее время. По данным афганских властей, в результате авиаударов Пакистана погибли более 250 человек, ещё свыше 400 получили ранения. О масштабных потерях сообщил афганский портал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Удары были нанесены вечером 16 марта. Очевидцы сообщали о мощных взрывах и стрельбе в разных районах столицы Афганистана. На улицах началась паника, а в больницы стали массово доставлять пострадавших.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что одной из целей атаки стал реабилитационный центр в Кабуле. По его словам, среди погибших и раненых есть мирные жители.

Афганские власти подчеркнули, что произошедшее не останется без ответа. Ситуация вокруг инцидента продолжает стремительно обостряться.

Крематории без газа, закрытые школы: Бумеранг от войны в Иране бьёт по Южной Азии
Напомним, регион в последние недели и без того находится на грани масштабной дестабилизации. Ранее Life.ru писал, что в Пакистане вспыхнули массовые протесты после ударов США и Израиля по Ирану. В ходе беспорядков в крупнейших городах страны погибли не менее 20 человек, более сотни получили ранения.

BannerImage
Юния Ларсон
