16 марта, 10:31

Крематории без газа, закрытые школы: Бумеранг от войны в Иране бьёт по Южной Азии

FT: Индия, Пакистан и Бангладеш парализованы дефицитом газа после ударов по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Военная операция США и Израиля против Ирана спровоцировала масштабный энергетический кризис в Южной Азии. Как сообщает Financial Times, остановка поставок из Персидского залива и фактическая блокада Ормузского пролива парализовали газоснабжение в регионе, наиболее зависимом от импортного топлива.

В Индии крематории вынуждены переводить печи на электричество, так как традиционное сжигание газа стало невозможным. Владельцы ресторанов по всей стране сокращают рабочие часы и исключают из меню блюда, требующие жарки во фритюре, чтобы сэкономить ресурсы.

В Пакистане правительство ввело четырёхдневную рабочую неделю для госслужащих и закрыло школы на неопределённый срок. В Бангладеш приостановлены занятия в университетах, а потребление газа жёстко лимитировано для всех категорий потребителей.

Издание подчёркивает, что перекрытие Ормузского пролива — ключевого маршрута для энергоносителей — привело к острой конкуренции за оставшиеся объёмы газа и полному коллапсу снабжения в Южной Азии.

Трамп понадеялся на помощь Си Цзиньпина в разблокировке Ормузского пролива
Трамп понадеялся на помощь Си Цзиньпина в разблокировке Ормузского пролива

Ранее эксперты пришли к выводу, что даже в случае немедленного прекращения военных действий на Ближнем Востоке, нормализация судоходства через Ормузский пролив займёт длительное время – от двух до трёх лет. При этом главным проигравшим в войне в Иране оказалась Украина. Но от этой ситуации есть и выигравший – один предусмотрительный бизнесмен зарабатывает $500 тыс. в день на закрытии Ормуза.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
