Крематории без газа, закрытые школы: Бумеранг от войны в Иране бьёт по Южной Азии
FT: Индия, Пакистан и Бангладеш парализованы дефицитом газа после ударов по Ирану
Военная операция США и Израиля против Ирана спровоцировала масштабный энергетический кризис в Южной Азии. Как сообщает Financial Times, остановка поставок из Персидского залива и фактическая блокада Ормузского пролива парализовали газоснабжение в регионе, наиболее зависимом от импортного топлива.
В Индии крематории вынуждены переводить печи на электричество, так как традиционное сжигание газа стало невозможным. Владельцы ресторанов по всей стране сокращают рабочие часы и исключают из меню блюда, требующие жарки во фритюре, чтобы сэкономить ресурсы.
В Пакистане правительство ввело четырёхдневную рабочую неделю для госслужащих и закрыло школы на неопределённый срок. В Бангладеш приостановлены занятия в университетах, а потребление газа жёстко лимитировано для всех категорий потребителей.
Издание подчёркивает, что перекрытие Ормузского пролива — ключевого маршрута для энергоносителей — привело к острой конкуренции за оставшиеся объёмы газа и полному коллапсу снабжения в Южной Азии.
Ранее эксперты пришли к выводу, что даже в случае немедленного прекращения военных действий на Ближнем Востоке, нормализация судоходства через Ормузский пролив займёт длительное время – от двух до трёх лет.
