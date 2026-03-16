Крематории без газа, закрытые школы: Бумеранг от войны в Иране бьёт по Южной Азии

Военная операция США и Израиля против Ирана спровоцировала масштабный энергетический кризис в Южной Азии. Как сообщает Financial Times, остановка поставок из Персидского залива и фактическая блокада Ормузского пролива парализовали газоснабжение в регионе, наиболее зависимом от импортного топлива.

В Индии крематории вынуждены переводить печи на электричество, так как традиционное сжигание газа стало невозможным. Владельцы ресторанов по всей стране сокращают рабочие часы и исключают из меню блюда, требующие жарки во фритюре, чтобы сэкономить ресурсы.

В Пакистане правительство ввело четырёхдневную рабочую неделю для госслужащих и закрыло школы на неопределённый срок. В Бангладеш приостановлены занятия в университетах, а потребление газа жёстко лимитировано для всех категорий потребителей.

Издание подчёркивает, что перекрытие Ормузского пролива — ключевого маршрута для энергоносителей — привело к острой конкуренции за оставшиеся объёмы газа и полному коллапсу снабжения в Южной Азии.