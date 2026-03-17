Афганистан заявил о 400 погибших после пакистанского удара по Кабулу

Число жертв мощного удара Пакистана по Кабулу резко выросло. По данным афганских властей, в результате атаки погибли уже не менее 400 человек, ещё около 250 получили ранения.

Как заявил пресс-секретарь правительства Афганистана Хамдулла Фитрат, удар был нанесён пакистанскими военными по реабилитационному центру для наркозависимых. Огромное здание, рассчитанное примерно на две тысячи коек, оказалось почти полностью разрушено.

По информации CNN, атака произошла около 21:00 по местному времени. Власти Афганистана назвали произошедшее преступлением против человечности, и заявили о гибели сотен людей.

В свою очередь власти Пакистана отвергли обвинения. В заявлении Министерства информации говорится, что удары наносились исключительно по военным объектам и инфраструктуре террористов, включая базы пакистанских боевиков, действующих с территории Афганистана.

Ранее Life.ru писал, что напряжённость между Афганистаном и Пакистаном резко обострилась после взаимных ударов. Афганские военные заявили, что атаковали военную базу и объект, который в Кабуле называют ядерным, в районе города Абботтабад. В ответ пакистанская армия нанесла удар по провинции Пактика, где, по данным местных властей, погибли мирные жители.