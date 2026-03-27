Экономист объяснил, почему в России перестали переводить часы на летнее время

Ровно 15 лет назад Россия в последний раз перешла на летнее время. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, для чего проводились такие переходы и почему от них отказались.

Первое подобное изменение произошло ещё в 1917 году. Главной причиной, по словам экономиста Владислава Лазарева, была экономия: стрелки «подгоняли» под естественный солнечный цикл, чтобы люди просыпались ближе к рассвету и меньше тратили электроэнергию. Метод пришёл с Запада, но в России его применение всегда было непростым.

В 1930-м время перевели на час вперёд для «более рационального использования светлого времени суток», после чего часы оставили в покое на 50 лет. В 1981-м практику сезонных переходов возобновили. Так длилось до 2011 года, когда было решено оставить летнее время на постоянной основе.

Эксперт отметил, что это был жест заботы о населении: исследования Минэнерго показали, что реальная экономия ресурсов составляет всего 0,3% в год. Отказаться от такой незначительной выгоды решили ради упрощения жизни граждан, которые постоянно путались в переводах стрелок.

С 2014 года страна живёт по постоянному зимнему времени. Причин для этого несколько: отсутствие сильных сдвигов астрономического дня и лучшая совместимость часовых поясов с другими государствами для проведения переговоров и биржевых торгов.

Терапевт Андрей Звонков заверил, что существенного влияния на здоровье сезонные переходы не оказывали. Биоритмы сбиваются незначительно и приходят в норму за два-три дня. По словам доктора, такие изменения затрагивали в основном работающее население, а пенсионеры их практически не замечали.

