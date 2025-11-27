Экономист не оценил идею переводить часы на зимнее и летнее время

Перевод часов на зимнее и летнее время может нанести ущерб экономике, заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его мнению, попытка сэкономить на электроэнергии оборачивается снижением производительности труда из-за стресса и нарушения биоритмов у работников.

«Таким образом, стремление сэкономить электроэнергию рискует обернуться сложностями в связи с длительной адаптацией сотрудников к изменённому распорядку дня», — пояснил он в разговоре с «Москвой 24».

Экономист подчеркнул, что ранее перевод времени вводили именно ради экономии, но сегодня эта мера устарела — благодаря распространению энергоэффективных технологий, включая светодиодные лампы. Чтобы объективно оценить инициативу, по его словам, необходимо изучить расчёты Минэнерго, но уже сейчас очевидно: польза сомнительна, а издержки — реальны.

Россия отменила ежегодный перевод часов в 2011 году, но в 2014-м вернулась к постоянному «зимнему» времени без сезонных изменений. С тех пор дискуссии о возврате перевода периодически возобновляются, однако учёные и медики настаивают: даже однократный сдвиг на час повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, снижает концентрацию и увеличивает число ДТП.

Рабочий график так или иначе остаётся очень щепетильной темой — недавно стало известно, что новый директор АО «Крымэкоресурсы» Антон Гумен избил подчинённого после того, как тот на собрании пожаловался на изнурительный график: водителям, по его словам, оставалось всего четыре часа на сон. Гумен вызвал сотрудника якобы на разговор, а затем набросился на него с кулаками.