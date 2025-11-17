Россия и США
Новый директор «Крымэкоресурсы» избил подчинённого за жалобу на график

Обложка © Telegram/ Mash на волне

Новый директор АО «Крымэкоресурсы» Антон Гумен избил подчинённого после жалобы на жёсткий график работы. Сотрудник завил на одном из собраний, что у водителей остаётся всего четыре часа на сон из-за нового расписания. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».

В ответ на замечание работника Гумен отвёл его в сторону под предлогом разговора и агрессивно набросился на него. У сотрудника несколько швов на лице, он уже написал заявление в полицию. Сам Гумен занял пост чуть более месяца назад, ранее руководил бюджетным МУПом «Город».

Ранее Life.ru писал, что в Московской области мужчина устроил нападение, окончившееся его гибелью. Он вошёл в незапертую квартиру, где находилась женщина, ожидавшая родственника. Злоумышленник начал её душить и угрожать убийством.

