Новый директор «Крымэкоресурсы» избил подчинённого за жалобу на график

Новый директор АО «Крымэкоресурсы» Антон Гумен избил подчинённого после жалобы на жёсткий график работы. Сотрудник завил на одном из собраний, что у водителей остаётся всего четыре часа на сон из-за нового расписания. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».

В ответ на замечание работника Гумен отвёл его в сторону под предлогом разговора и агрессивно набросился на него. У сотрудника несколько швов на лице, он уже написал заявление в полицию. Сам Гумен занял пост чуть более месяца назад, ранее руководил бюджетным МУПом «Город».

