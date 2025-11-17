Подростки в Воркуте толпой избили полицейского и сняли это на видео

В Воркуте группа подростков записала на видео, как толпой нападает на сотрудника полиции. Ролик публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как полицейский пытается задержать одного из школьников, но другой ударяет его по лицу. После этого подростки валят сотрудника в снег и избивают.

По данным издания, конфликт начался после того, как компания подростков устроила дебош у пункта выдачи заказов в местном торговом центре: они бросали бутылки в двери, а затем требовали удалить запись с камеры наблюдения.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, школьники набросились на подошедшего к ним правоохранителя. Все участники драки задержаны. На 17-летнего зачинщика уже заведено уголовное дело о применении насилия к представителю власти.