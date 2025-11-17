Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 09:28

Подростки в Воркуте толпой избили полицейского и сняли это на видео

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Воркуте группа подростков записала на видео, как толпой нападает на сотрудника полиции. Ролик публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как полицейский пытается задержать одного из школьников, но другой ударяет его по лицу. После этого подростки валят сотрудника в снег и избивают.

Тест: Только сотрудник МВД с большим стажем угадает все эти фильмы и сериалы о полиции на 8/8!
Тест: Только сотрудник МВД с большим стажем угадает все эти фильмы и сериалы о полиции на 8/8!

По данным издания, конфликт начался после того, как компания подростков устроила дебош у пункта выдачи заказов в местном торговом центре: они бросали бутылки в двери, а затем требовали удалить запись с камеры наблюдения.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, школьники набросились на подошедшего к ним правоохранителя. Все участники драки задержаны. На 17-летнего зачинщика уже заведено уголовное дело о применении насилия к представителю власти.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Тест: Всего 5 вопросов подскажут, какой сериал про полицию вам срочно нужно начать смотреть
Тест: Всего 5 вопросов подскажут, какой сериал про полицию вам срочно нужно начать смотреть
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar