Убийство Сергея Кирова: Новая версия перевернула представление о гибели соратника Сталина
Криминалисты представили новую версию гибели одного из руководителей СССР Кирова
Обложка © ТАСС / Репродукция ТАСС
Новое расследование обстоятельств убийства Сергея Кирова, одного из ближайших соратников Сталина и лидера Ленинградской партийной организации, ставит под сомнение официальную версию о действиях одного преступника. Об этом сообщает сайт MK.ru.
Согласно выводам историков и криминалистов, в момент выстрела Киров находился не в коридоре Смольного, как считалось ранее, а ближе к своему кабинету или внутри помещения. Анализ показаний, планов здания и баллистики указывает на иную траекторию пули и положение жертвы.
Также предполагается, что охранник Леонид Николаев мог ожидать его с оружием не в коридоре, а в другом месте. Эти данные ставят под вопрос прежнюю реконструкцию событий и версию о личных мотивах. Эксперты считают, что материалы дела требуют пересмотра и призывают к дополнительному изучению архивов. По их мнению, всё указывает на соучастие или инсценировку со стороны представителей элиты того времени.
Исследование проводила комиссия специалистов Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ. К работе также привлекли экспертов 78-й судебно-медицинской лаборатории Ленинградского военного округа. Руководил группой главный судебно-медицинский эксперт МО России профессор В. В. Колкутин.
