Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 09:33

Убийство Сергея Кирова: Новая версия перевернула представление о гибели соратника Сталина

Криминалисты представили новую версию гибели одного из руководителей СССР Кирова

Обложка © ТАСС / Репродукция ТАСС

Новое расследование обстоятельств убийства Сергея Кирова, одного из ближайших соратников Сталина и лидера Ленинградской партийной организации, ставит под сомнение официальную версию о действиях одного преступника. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Согласно выводам историков и криминалистов, в момент выстрела Киров находился не в коридоре Смольного, как считалось ранее, а ближе к своему кабинету или внутри помещения. Анализ показаний, планов здания и баллистики указывает на иную траекторию пули и положение жертвы.

Также предполагается, что охранник Леонид Николаев мог ожидать его с оружием не в коридоре, а в другом месте. Эти данные ставят под вопрос прежнюю реконструкцию событий и версию о личных мотивах. Эксперты считают, что материалы дела требуют пересмотра и призывают к дополнительному изучению архивов. По их мнению, всё указывает на соучастие или инсценировку со стороны представителей элиты того времени.

Исследование проводила комиссия специалистов Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ. К работе также привлекли экспертов 78-й судебно-медицинской лаборатории Ленинградского военного округа. Руководил группой главный судебно-медицинский эксперт МО России профессор В. В. Колкутин.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ссср
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar