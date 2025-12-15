Самый известный людоед СССР «Железный Клык» впервые заговорил спустя 35 лет молчания
Обложка © Telegram / SHOT
Состояние Николая Джумагалиева, печально известного советского людоеда и серийного убийцы, стабилизировано. «Железный Клык», который с 1979 года терроризировал Казахстан, последние 35 лет находился в состоянии острой шизофрении, не будучи способным к вменяемому диалогу.
Эксклюзивные данные, полученные SHOT, подтверждают: после долгих лет безуспешных попыток, новое лечение дало поразительный результат. Пациент, на счету которого, по разным данным, до 10 жертв, пришёл в себя.
Врачи впервые разрешили ему личный контакт с внешним миром. Главврач психбольницы в Актасе санкционировал пятиминутный телефонный звонок. Источники сообщают, что Джумагалиев попросил связать его с племянницей Еркежан. Если обострение не вернётся, маньяк сможет общаться с семьей дважды в месяц.
Напомним, маньяк верил, что поедая плоть, получит сверхъестественные силы. Его охота на «нечистых» женщин началась после заражения сифилисом и трихомонозом от бывших избранниц.
Ранее Ангарский городской суд вынес ещё один приговор 61-летнему Михаилу Попкову (ангарскому маньяку) по уголовному делу о двойном убийстве, совершённом в августе 2008 года. Он был признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух лиц). Напомним, Михаил Попков совершал преступления на территории Иркутской области на протяжении 18 лет. Задержанный в 2012 году, он стал единственным в России человеком, приговорённым к двойному пожизненному заключению.
