Самый известный людоед СССР «Железный Клык» впервые заговорил спустя 35 лет молчания

Состояние Николая Джумагалиева, печально известного советского людоеда и серийного убийцы, стабилизировано. «Железный Клык», который с 1979 года терроризировал Казахстан, последние 35 лет находился в состоянии острой шизофрении, не будучи способным к вменяемому диалогу.

Эксклюзивные данные, полученные SHOT, подтверждают: после долгих лет безуспешных попыток, новое лечение дало поразительный результат. Пациент, на счету которого, по разным данным, до 10 жертв, пришёл в себя.

Врачи впервые разрешили ему личный контакт с внешним миром. Главврач психбольницы в Актасе санкционировал пятиминутный телефонный звонок. Источники сообщают, что Джумагалиев попросил связать его с племянницей Еркежан. Если обострение не вернётся, маньяк сможет общаться с семьей дважды в месяц.

Напомним, маньяк верил, что поедая плоть, получит сверхъестественные силы. Его охота на «нечистых» женщин началась после заражения сифилисом и трихомонозом от бывших избранниц.