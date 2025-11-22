Россия и США
22 ноября, 07:44

Появились данные о ещё одной потенциальной жертве богородского маньяка — местной медсестре

Обложка © НТВ

Появились сведения о потенциальной новой жертве Богородского маньяка. Согласно данным, полученным SHOT, речь может идти о медсестре из местной больницы. Соседи предполагаемого психопата утверждают, что девушка-медик регулярно навещала Дмитрия Артамошина для постановки капельниц, необходимых для выведения его из состояния, вызванного употреблением наркотиков.

Более того, сообщалось, что она несколько раз оставалась наедине с сыном маньяка. В настоящее время эта информация проходит проверку: допрашиваются сотрудники ближайших медицинских учреждений. Указывается, что медсестра могла пополнить список жертв извращенца. Также, по информации SHOT, выяснилось, что маньяк якобы фиксировал свои преступления на видео. В настоящий момент проводятся обыски в его жилище с целью обнаружения этих записей. Источники предполагают, что наркотические вещества использовались им для установления контроля над жертвами и предотвращения их побегов.

Число 27 вело на убийства. История «богородского маньяка», ценившего цифры больше жизней

По данным следствия, преступник использовал схему: размещал объявления о поиске няни для своего 9-летнего сына, чтобы заманивать жертв в дом в СНТ «Звезда». Двух девушек он убил, но третьей удалось бежать, после чего и началось расследование. Особой жестокости ситуации добавляет то, что все преступления совершались в присутствии ребёнка подозреваемого — у мальчика диагностировали тяжёлую форму посттравматического стрессового расстройства. Артамошину инкриминируют убийство, изнасилование и похищение человека.

    avatar