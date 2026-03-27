«Играют самих себя»: Актриса Елена Папанова раскритиковала коллег за однообразие в сериалах

Актриса Елена Папанова в интервью программе «Легенда» на RTVI раскритиковала современных артистов. По её словам, многие из них одинаково играют во всех своих фильмах, лишь меняя костюмы и обстоятельства.

«Последнее время, видя наши сериалы, я всё время думаю: вот артист известный, он везде играет самого себя, он только переодевает костюмы. Здесь он сыграл, там пострелял, здесь он за кем-то побежал, здесь он ведёт машину… Но он везде один, один и тот же — в предлагаемых обстоятельствах. Но он одинаков», — поделилась Папанова.

Она провела параллель с артистами МХАТа прошлых лет, такими как Хмелёв и Тарханов, которые, по её мнению, были разными в каждой роли. Актриса подчеркнула, что настоящий артист должен создавать образ, а не эксплуатировать собственную личность.

По словам Папановой, она обсуждала это с кинокритиком, который заметил, что современные исполнители «по-другому не могут». Она уточнила, что не говорит огульно обо всех, но такого рода однообразие сейчас встречается очень часто.

Возможную причину актриса видит в сериальном «потоке»: если артист удачно снялся в одном проекте, его берут в другой, и от него ждут такого же уровня, не побуждая к экспериментам. В пример она привела Олега Ефремова, Евгения Евстигнеева и Иннокентия Смоктуновского, которые, по её словам, умели быть разными, в отличие от многих современных коллег.

