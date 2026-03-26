Анна Михалкова высказалась о дуэте с Ефремовым после его возвращения на сцену

В театре «Мастерская „12“» Никиты Михалкова состоялась премьера спектакля «Без свидетелей». Главные роли в постановке исполнили Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Для артиста это стало первым публичным выходом на сцену после освобождения из тюрьмы.

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей». Действие разворачивается вокруг случайной встречи бывших супругов спустя много лет после расставания. Герои на протяжении всего повествования вскрывают старые обиды и душевные раны.

После окончания постановки Анна Михалкова высоко оценила работу своего партнёра. Актриса подчеркнула, что у них действительно сложился творческий тандем.

«Мне кажется, у Михаила с любой артисткой, любым артистом сложился бы дуэт, потому что он действительно огромный профессионал», — поделилась мнением Михалкова в беседе с NEWS.ru.

По словам режиссёра Никиты Высоцкого, артист подтвердил свой высокий профессиональный уровень.