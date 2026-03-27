27 марта, 09:50

Песков: Энергошантаж Киева приносит проблемы всем участникам КТК

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Киев продолжает заниматься энергетическим шантажом, от чего страдают интересы всех участников Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, от проделок украинской стороны несут потери и российские, и американские, и казахстанские компании.

«Энергошантажом занимается и продолжает заниматься Киев. От чего страдают интересы и нашей компании, и американских компаний, и казахстанских компаний», — отметил представитель Кремля, комментируя ситуацию вокруг КТК.

Песков: Европе сейчас не до шантажа — её саму шантажирует Украина

Ранее в Кремле выразили уверенность, что Анкара способна предотвратить опасные действия Киева в акватории Чёрного моря. Речь идёт о потенциальных атаках на магистральные газопроводы — «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Александр Юнашев
