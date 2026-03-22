Песков: Европе сейчас не до шантажа — её саму шантажирует Украина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз сейчас не в том положении, чтобы кого-либо шантажировать. Своё мнение он высказал в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
«Я не думаю, что Европа сейчас в состоянии кого-то шантажировать. Там пока всех шантажирует Украина в Европе», — заметил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался о перспективах переговоров по украинскому конфликту. По его словам, найти общий язык с Владимиром Путиным оказалось проще, чем с Владимиром Зеленским. Глава Белого дома подчеркнул, что именно позиция Киева сейчас мешает поиску компромисса и урегулированию кризиса.
