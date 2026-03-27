5 человек задержаны за поставку оборонным заводам контрафактной стали на 500 млн

Сотрудники МВД России пресекли деятельность преступной группы, которая несколько лет занималась поставками контрафактной металлопродукции, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники создали сеть аффилированных компаний в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.

Через эти фирмы закупалась дешёвая сталь, на которую подделывались сертификаты качества. Общая сумма поставок фальсификата на оборонные предприятия превысила 500 миллионов рублей. Пятеро подозреваемых задержаны и доставлены в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении генерального директора компании «СК спецстрой» Фёдора Гущина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В 2021 году с компанией был заключён государственный контракт на поставку специального сооружения стоимостью более 29 миллионов рублей. Однако в 2022-м выяснилось, что Гущин не предпринял никаких действий для исполнения заказа, а полученные от государства средства потратил на другие нужды.