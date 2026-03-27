СК возбудил дело против главы «СК спецстроя» из-за хищений на гособоронзаказе
Обложка © Life.ru
Следователи возбудили уголовное дело против генерального директора компании «СК спецстрой» Фёдора Гущина, который подозревается в хищении бюджетных денег при выполнении оборонного заказа. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.
«Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «СК спецстрой» Фёдора Гущина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. б ч. 2 ст. 201.1 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.
Как утверждается, в 2021 году государственный заказчик подписал договор с ООО «СК спецстрой» на поставку специального сооружения стоимостью более 29 миллионов рублей. Однако в 2022 году выяснилось, что Гущин не сделал ничего для исполнения заказа, а полученные от государства деньги потртатил на другие нужды. В результате был причинён ущерб в особо крупном размере. Свою вину Гущин уже признал.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко получал взятки услугами и товарами, среди которых был алкоголь, конфеты, автомобильные шины, а не только деньгами. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его сыну Антону инкриминируют посредничество во взяточничестве.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.