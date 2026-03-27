Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 08:10

СК возбудил дело против главы «СК спецстроя» из-за хищений на гособоронзаказе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следователи возбудили уголовное дело против генерального директора компании «СК спецстрой» Фёдора Гущина, который подозревается в хищении бюджетных денег при выполнении оборонного заказа. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

«Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «СК спецстрой» Фёдора Гущина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. б ч. 2 ст. 201.1 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

Как утверждается, в 2021 году государственный заказчик подписал договор с ООО «СК спецстрой» на поставку специального сооружения стоимостью более 29 миллионов рублей. Однако в 2022 году выяснилось, что Гущин не сделал ничего для исполнения заказа, а полученные от государства деньги потртатил на другие нужды. В результате был причинён ущерб в особо крупном размере. Свою вину Гущин уже признал.

Защита Тимура Иванова просит отменить решение апелляции и оправдать его
Защита Тимура Иванова просит отменить решение апелляции и оправдать его

Ранее сообщалось, что бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко получал взятки услугами и товарами, среди которых был алкоголь, конфеты, автомобильные шины, а не только деньгами. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его сыну Антону инкриминируют посредничество во взяточничестве.

Татьяна Миссуми
