СК возбудил дело против главы «СК спецстроя» из-за хищений на гособоронзаказе

Следователи возбудили уголовное дело против генерального директора компании «СК спецстрой» Фёдора Гущина, который подозревается в хищении бюджетных денег при выполнении оборонного заказа. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

Как утверждается, в 2021 году государственный заказчик подписал договор с ООО «СК спецстрой» на поставку специального сооружения стоимостью более 29 миллионов рублей. Однако в 2022 году выяснилось, что Гущин не сделал ничего для исполнения заказа, а полученные от государства деньги потртатил на другие нужды. В результате был причинён ущерб в особо крупном размере. Свою вину Гущин уже признал.