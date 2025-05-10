Бывший зам брянского губернатора использовал сына для получения взяток

Бывшему заместителю губернатора Брянской области Сергею Тимошенко предъявлены серьёзные обвинения в коррупции. По версии следствия, экс-чиновник брал не только деньгами, но и имуществом, услугами, а также обеспечивал зарплату своему сыну за фиктивную работу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в государственном органе, получил взятку в виде денег в размере 650 тысяч рублей и имущество на сумму 770,323 тысячи рублей», — сказано в документе.

Согласно данным следствия, схемы получения взяток были весьма разнообразны. Чиновник обвиняется в получении денег и имущества как напрямую, так и через посредников. По версии следствия, одну из схем удалось провернуть через сына экс-замгубернатора, Антона Тимошенко. Взятка, полученная таким образом, включала не менее 469,5 тысячи рублей наличными, имущество и услуги на 121,2 тысячи рублей, а также начисление заработной платы Антону, который, как считают правоохранители, был фиктивно трудоустроен. Упоминается в документе и получение денег через ещё одного посредника.

В отношении Сергея Тимошенко возбуждено уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его сыну Антону инкриминируют посредничество во взяточничестве.

Следователи утверждают, что экс-замглавы Брянской области Сергей Тимошенко получил более 4 млн рублей взяток в 2019-2021 гг. от подрядчиков, курируя стройки по госконтрактам. Деньги брал за покровительство и помощь с новыми проектами. Часть сумм, как утверждает следствие, шла через его сына-посредника. Оба уже помещены в СИЗО.