Сына экс-замгубернатора Брянской области арестовали за посредничество во взятках

Суд принял решение арестовать сына экс-замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко Антона Тимошенко по обвинению в посредничестве при передаче взяток. Об этом уведомила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, в отношении Антона Тимошенко возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве). Его заключили в СИЗО до 13 мая 2025 года.

«С учётом собранных доказательств посреднику в передаче взяток предъявлено обвинение. По ходатайству следственного органа судом обвиняемый заключён под стражу», — сказано в публикации.