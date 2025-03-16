Сына экс-замгубернатора Брянской области арестовали за посредничество во взятках
Сын экс-замгубернатора Брянской области Сергей Тимошенко в зале суда. Обложка © Telegram / Брянский Следком
Суд принял решение арестовать сына экс-замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко Антона Тимошенко по обвинению в посредничестве при передаче взяток. Об этом уведомила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, в отношении Антона Тимошенко возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве). Его заключили в СИЗО до 13 мая 2025 года.
«С учётом собранных доказательств посреднику в передаче взяток предъявлено обвинение. По ходатайству следственного органа судом обвиняемый заключён под стражу», — сказано в публикации.
Напомним, Сергея Тимошенко задержали 14 марта. Бывшего чиновника обвиняют в том, что он получил взятку в особо крупном размере во время строительства и капремонта спортивных и жилых помещений. Следствие оценивает размер полученных фигурантом денег в 4 миллиона рублей.