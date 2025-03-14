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Регион
14 марта, 12:08

Бывшего замгубернатора Брянской области задержали за взятку в 4 млн рублей

Бывшего замгубернатора Брянской области Тимошенко задержали за взятку

Сергей Тимошенко. Обложка © bryanskobl.ru

Сергей Тимошенко. Обложка © bryanskobl.ru

Экс-заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере в ходе строительства и капитального ремонта спортивных и жилых сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«В настоящее время бывший заместитель губернатора Брянской области задержан и доставляется в следственный орган СКР», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Против Тимошенко возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении других фигурантов — дело по ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (дача взятки и посредничество во взяточничестве).

Согласно информации, предоставленной пресс-службой региональной прокуратуры, основанием для возбуждения уголовного дела стали данные о том, что в период с 2019 по 2021 годы Тимошенко, занимая должность заместителя губернатора и курируя работу региональных учреждений в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, получил от лиц, осуществлявших строительство и ремонт объектов недвижимости по муниципальным контрактам, взятки общей суммой свыше четырёх миллионов рублей.

А ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО директора нижегородского РАНХиГС по делу о взятках. Защита настаивала на домашнем аресте, мотивируя это тем, что у подзащитного четверо детей, включая двух малолетних.

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Наталья Демьянова
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