Суд отправил в СИЗО директора нижегородского РАНХиГС по делу о взятках
Директор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Александр Парамоно был арестован по делу о взяточничестве. В СИЗО он пробудет минимум до 9 мая, сообщает ТАСС.
«Удовлетворить ходатайство следствия, <…> избрать меру пресечения в виде заключения под стражу — по 9 мая включительно», — сказала судья Московского районного суда.
Защита настаивала на домашнем аресте, мотивируя это тем, что у подзащитного четверо детей, включая двух малолетних.
Напомним, о задержании Александра Парамонова сообщалось накануне. По версии следствия, он не раз продавал дипломы людям, которые в действительности в вузе не обучались.
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