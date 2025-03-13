Суд отправил в СИЗО директора нижегородского РАНХиГС по делу о взятках

Директор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Александр Парамоно был арестован по делу о взяточничестве. В СИЗО он пробудет минимум до 9 мая, сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия, <…> избрать меру пресечения в виде заключения под стражу — по 9 мая включительно», — сказала судья Московского районного суда.

Защита настаивала на домашнем аресте, мотивируя это тем, что у подзащитного четверо детей, включая двух малолетних.