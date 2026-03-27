Защита Тимура Иванова просит отменить решение апелляции и оправдать его

Защита бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, осуждённого по целому ряду пунктов, обратилась в кассационную инстанцию. Об этом сообщил адвокат некогда высокопоставленного военного Денис Балуев.

По его словам, вместе с подзащитным он направил жалобу во 2-й Кассационный суд общей юрисдикции с просьбой отменить решение апелляции.

«Также мы просим кассацию направить обратно в апелляционную инстанцию материалы дела и принять новое решение — оправдать нашего подзащитного», — заявил юрист ТАСС. Дата слушания пока не назначена.