Сабуров займётся бизнесом по увеличению пенисов после запрета на въезд в РФ

Российский комик Нурлан Сабуров решил осваивать новую нишу в сфере мужского здоровья. По данным Telegram-канала Mash, артист вошёл в долю медицинского центра, который специализируется на урологических услугах.

Перед тем как стать партнёром, Сабуров лично опробовал сервис: прошёл полное урологическое обследование в филиале клиники в Алма-Ате. Спектр услуг центра включает увеличение полового члена, пластику уздечки, обрезание, а также консультации сексолога, психолога и уролога. Наибольшей популярностью пользуется процедура увеличения гиалуроновой кислотой.

Правила клиники строги: перед чекапом интимная близость запрещена, а с признаками воспаления в кабинет не допускают. Операции проводятся под анестезией и занимают один день, госпитализация не требуется. По словам врачей, после процедур возможны небольшие болевые ощущения, а эффект сохраняется в течение 12–15 месяцев.

Стоимость услуг варьируется: увеличение — 90 тысяч рублей, обрезание — 52 тысячи, пластика уздечки и восстановление чувствительности — 87 тысяч, пять сессий с психологом — 35 тысяч, полное обследование — от 30 до 70 тысяч рублей. Сама клиника открылась летом 2025 года в Алма-Ате, в июне планирует начать работу в Астане, а к осени 2026-го — в Дубае. Сабуров станет лицом и амбассадором сети за рубежом.

Напомним, что комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет и сразу после прилёта во Внуково отправили обратно. За несколько часов до инцидента его супруга устроила в соцсетях распродажу брендовых вещей, опубликовав фотографии товаров. Несмотря на случившееся, сам юморист намерен добиваться разрешения на возвращение в Российскую Федерацию.