30 марта, 08:27

Автобусы с табличками «Груз 200» заметили в Чернигове после ударов «Гераней»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

После ночной атаки российских беспилотников на аэродромы в Чернигове утром на въезде в город заметили два микроавтобуса с табличками «Груз 200». Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил о раненых и погибших среди операторов дронов.

Удары «Геранями» нанесли в ночь на 30 марта. Первая цель — аэродром на севере областного центра. До недавнего времени площадка стояла заброшенной, но сейчас там, по данным местного сопротивления, базируются несколько западных истребителей. Именно эти самолёты летают к границе и выпускают ракеты в сторону Брянской области.

«Прилёт был с детонацией и мощным фейерверком из дыма и искр», — описал произошедшее Лебедев.

Второй объект — площадка для запуска БПЛА в пригороде Чернигова, в селе Анисов. Там под дроны приспособили трассу для парапланов. Операторы поселились на территории тренировочного лагеря геодезистов, а на макете шахтёрской вышки установили ретрансляторы.

Беспилотники поразили бараки, где находились операторы. Раненых вывозили в соседнюю Куликовку и Чернигов. Количество погибших и пострадавших не уточняется.

Армия России ликвидировала украинскую систему ПВО в Киевской области

Никита Никонов
