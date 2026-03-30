Автобусы с табличками «Груз 200» заметили в Чернигове после ударов «Гераней»

После ночной атаки российских беспилотников на аэродромы в Чернигове утром на въезде в город заметили два микроавтобуса с табличками «Груз 200». Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил о раненых и погибших среди операторов дронов.

Удары «Геранями» нанесли в ночь на 30 марта. Первая цель — аэродром на севере областного центра. До недавнего времени площадка стояла заброшенной, но сейчас там, по данным местного сопротивления, базируются несколько западных истребителей. Именно эти самолёты летают к границе и выпускают ракеты в сторону Брянской области.

«Прилёт был с детонацией и мощным фейерверком из дыма и искр», — описал произошедшее Лебедев.

Второй объект — площадка для запуска БПЛА в пригороде Чернигова, в селе Анисов. Там под дроны приспособили трассу для парапланов. Операторы поселились на территории тренировочного лагеря геодезистов, а на макете шахтёрской вышки установили ретрансляторы.

Беспилотники поразили бараки, где находились операторы. Раненых вывозили в соседнюю Куликовку и Чернигов. Количество погибших и пострадавших не уточняется.