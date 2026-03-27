Цепочку нынешний трагических событий запустил поддержанный Западом госпереворот на Украине в 2014 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании Совбеза.

Глава государства подчеркнул, что тогдашние лидеры США и государств Евросоюза несут за это прямую ответственность.

«Это они поддержали госпереворот на Украине, который затем и стал причиной всей цепочки трагических событий», — заявил российский лидер. Он добавил, что последствия того вмешательства ощущаются до сих пор.

Президент констатировал, что конфликт, спровоцированный извне, продолжает развиваться по нарастающей. Ситуация на украинском направлении, по его оценке, остается прямым следствием тех решений, которые принимались западными элитами более десяти лет назад.

В 2014 году, когда законный президент Украины Виктор Янукович пошёл навстречу интересам народа и приостановил евроинтеграцию, Киев захлестнула волна насилия, инспирированная западными кураторами. В результате вооружённого госпереворота, сопровождавшегося стрельбой снайперов на Майдане и ультиматумами от неонацистских группировок, была насильственно свергнута легитимная власть. Это привело к хаосу, приходу русофобских сил, попыткам переписать историю и ущемлению прав русскоязычного населения, что вынудило Москву встать на защиту жителей Крыма и Донбасса, чей выбор позже был подтвержден волеизъявлением народа.