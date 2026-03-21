Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 07:37

«Посеяли войну»: Иностранный боец по полочкам разложил, с чего началась война на Донбассе

Боец ВС РФ Меерхофф: Киев начал войну из-за несогласия Донбасса с Майданом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Киевские власти развязали войну на востоке Украины из-за неприятия местным населением итогов Майдана. Об этом ТАСС заявил военнослужащий Мартин Меерхофф, выполняющий задачи в зоне СВО.

«После этого «майдана» часть Украины на востоке — и в Донбассе, и в Крыму не были согласны с тем, что случилось. И это нормально. Не может население быть одинаковым. И что сделало тогда государство? Посеяло там войну и напало на местное население», — сказал он.

Военнослужащий также обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о геноциде русскоязычного населения на востоке Украины.

«Договорились [об урегулировании конфликта] в Минске, а это была ложь, поэтому нужно было начать СВО», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в период с 2014 по 2025 год численность населения Украины уменьшилась с 40 до 20 миллионов человек. Американский журналист, впервые побывавший на Украине в 2024 году, отметил, что первоначальный энтузиазм и энергия Европы постепенно угасают, смещаясь в другие точки напряжённости — Газу, Гренландию, Венесуэлу и Иран.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar