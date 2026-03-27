«Потеряли дар речи»: Как трофейный ПКМ перевернул представление китайцев об оружии

В Китае с восхищением вспоминают о советском пулемёте Калашникова, который в своё время произвёл настоящую революцию в представлении местных специалистов об оружейном деле. Как пишет издание Sohu, это оружие повергло в шок даже опытных экспертов. Модернизированная версия — пулемет Калашникова (ПКМ) — до сих пор считается уникальной, не имеющей аналогов.

«Опытные специалисты с многолетним стажем потеряли дар речи», — говорится в китайском издании.

Местные оружейники достали образец в 1979 году, когда Народная Республика вела пограничный конфликт с соседним Вьетнамом. Они были впечатлены лёгкостью конструкции: ПКМ весит около 12 килограммов со 100-патронной лентой, в то время как китайский Type 67 был в два раза тяжелее.

Учитывая горный рельеф Китая, снижение веса оружия имело критическое значение. Кроме того, советский пулемёт выделялся высокой точностью стрельбы, простотой производства и ценой. Особое восхищение вызвала ствольная коробка, изготовленная из тонкой стальной пластины.

Вдохновившись советским образцом, китайские инженеры создали пулемет Type 80, однако в массовое производство он так и не пошёл.

