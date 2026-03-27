Умные колонки Apple HomePod массово выходят из строя после обновления

Владельцы умных колонок Apple HomePod столкнулись с массовыми проблемами после установки обновления версии 26.4. Гаджеты перестали нормально работать: они не включаются, самопроизвольно перезагружаются и теряют соединение с Wi-Fi, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам владельцев колонок, не помогает даже сброс настроек. Спустя пару часов после перезагрузки колонки снова начинают сбоить. Проблемы фиксируются как в России, так и за рубежом.

HomePod — это акустическая система с голосовым помощником, которая также позволяет управлять устройствами «умного дома». Стоимость колонки разных поколений составляет от 12 до 60 тысяч рублей. Apple официально не комментировала ситуацию.

Ранее сообщалось, что массовая блокировка Apple ID у россиян произошла из-за сбоя в работе нейросети, которая была настроена на выявление подсанкционных лиц. Алгоритм сопоставлял фамилию и дату рождения с данными из санкционных списков, что привело к ошибочной блокировке около 40 тысяч аккаунтов. В настоящее время доступ восстанавливается вручную, процедура занимает до пяти часов, и многим пользователям это уже удалось.