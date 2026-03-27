VK покажет культовые спектакли и закулисье в новом проекте ко Дню театра

Уникальный онлайн-проект запускает VK в честь Всемирного дня театра, участие в его создании приняли около 250 деятелей культуры. Об этом говорится на сайте платформы. В VK Видео во вкладке «Культура», в подборке VK Клипов и в постах тематических сообществ ВКонтакте под хештегом #Деньтеатра2026 будет объединён огромный пласт контента, посвящённого сценическому искусству.

Зрителей ждут архивные записи культовых спектаклей, показы современных постановок, репетиций, закулисная жизнь театров, а также обращения артистов. Для пользователей ВКонтакте будут доступны специальные тематические шаблоны историй и эмодзи-статусы. VK Музыка собрала книжную полку «Ко дню театра» с аудиоспектаклями, среди которых «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Тоннель» Яны Вагнер.

«Театр жив, пока его видят и слышат. В День театра мы хотим напомнить, что сцена не ограничивается стенами — она там, где есть зритель. В нашем проекте встретятся архивы и премьеры, столичные площадки и региональные театры, признанные мастера и молодые труппы», — сказал директор по стратегическому партнёрству VK Дмитрий Уваров.

Александринский театр расскажет в разделах VK о театральных профессиях. Гостелерадиофонд предоставит архивы лучших постановок. Зрители смогут увидеть «Женитьбу Белугина» от Московского драматического театра имени Станиславского, «Не всё коту масленица» Малого театра и «Дядюшкин сон» по Достоевскому. Театр на Садовой готовит трансляцию премьерного мультижанрового спектакля «Орестея». Театр Олега Табакова покажет закулисье. Портал «Культура.РФ» представит обширную образовательную программу.

«Росфото» представит клипы о цирковой фотографии, а Театральная библиотека поделится записью лекции архитектора-реставратора Сергея Лалазарова о реставрации Александринского театра. Театр балета имени Леонида Якобсона покажет серию клипов с интервью-воспоминаниями педагогов и хранителей наследия маэстро с архивными фотографиями основателя театра.

Российская государственная библиотека опубликует пост с уникальными фотографиями звёзд оперы и балета начала XX века. А Институт развития интернета (ИРИ) создаст дайджест своих проектов о театре. И это далеко не всё. К проекту присоединятся также другие региональные театры и культурные сообщества, которые подготовили интервью с артистами, экскурсии по закулисью, видео и трансляции.

Ранее президент России Владимир Путин поручил решить проблему, связанную с тем, что наследники некоторых авторов препятствуют постановке произведений своих предков в театрах. В 2025 году это привело к проблемам при постановке пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь», схожие ситуации возникают и с произведениями Михаила Булгакова. Как правило, запреты устанавливают наследники, покинувшие Россию.