«Чай вдвоём» заработали 4 млн рублей благодаря шумихе о перезапуске группы

Группа «Чай вдвоём» смогла заработать более четырёх миллионов рублей в прошлом году, после того как коллектив решил воссоединиться. Об этом сообщает Mash Money. Вокалисты пытались делать сольную карьеру на протяжении 10 лет, но в 2022 году всё же решили вновь объединиться.

Успех вернулся к группе не сразу. В 2024 году никакой прибыли концерты «Чай вдвоём» по большому счёту не приносили. Сейчас шумиха о перезапуске коллектива подняла его на волну популярности. К слову, дуэт существует с 1994 года. Сама компания была октрыта в 2005 году. Её учредители — Денис Клявер и Стас Костюшкин. У каждого в бизнесе по 50% долей.

Ранее певец Денис Клявер рассказал, почему расстался с Евой Польной, несмотря на общую дочь Эвелин, которая родилась в 2005 году. Музыкант назвал причиной расставания охладевшие чувства и фатальные различия в характерах.